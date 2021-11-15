15 Ноября 2021
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Политика За рубежом
Беженцы на границе Польши и Белоруссии. (2021) | Фото: пограничный комитет Белоруссии

Польша построит стену на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года

Польские власти заявили о планах построить стену на границе с Белоруссией в первой половине следующего года. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик в эфире Польского радио.

Закон о строительстве стены на границе с Белоруссией Варшава приняла на прошлой неделе, напоминает РИА Новости. Предполагается, что длина сооружения составит 180 километров, высота – пять метров. Стену оснастят датчиками движения, камерами и тепловизорами.

Ранее Польша заявила о намерении привлечь на белорусскую границу солдат Великобритании – для укрепления заграждения от попыток прорыва со стороны беженцев с Ближнего Востока.

Из-за кризиса мигрантами на белорусско-польской границе сейчас находятся четыре тысячи пограничников, две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат польской армии.

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Теги: польша, белоруссия, стена, граница



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