Польша построит стену на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года

Польские власти заявили о планах построить стену на границе с Белоруссией в первой половине следующего года. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик в эфире Польского радио.

Закон о строительстве стены на границе с Белоруссией Варшава приняла на прошлой неделе, напоминает РИА Новости. Предполагается, что длина сооружения составит 180 километров, высота – пять метров. Стену оснастят датчиками движения, камерами и тепловизорами.

Ранее Польша заявила о намерении привлечь на белорусскую границу солдат Великобритании – для укрепления заграждения от попыток прорыва со стороны беженцев с Ближнего Востока.

Из-за кризиса мигрантами на белорусско-польской границе сейчас находятся четыре тысячи пограничников, две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат польской армии.