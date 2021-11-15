Чемезов назвал стоимость новой VIP-версии Superjet

Новая VIP-версия российского лайнер Superjet - Aurus Business Jet - оценивается в $39-50 млн в зависимости от комплектации.

Об этом сообщил глава "Ростеха" Серей Чемезов в рамках авиасалона Dubai Airshow 2021.

По его словам, эта стоимость ниже, чем, например, у Boeing - около $60-65 млн. Как отметил глава компании, интерес к самолету проявляют российские заказчики - как частные, так и корпоративные. "Зарубежные заказчики Aurus тоже появятся", — выразил уверенность Чемезов.

Среди преимуществ лайнера он отметил уровень комфорта и дальность полета — больше 7 тыс. км, сообщает "Интерфакс".

Салон Aurus Business Jet имеет душевую кабину, высокоскоростной интернет и встроенный трап.

Ребрендинг SSJ-100 может быть связан не только с появлением новой модели, но и с желанием уйти как минимум от двух ассоциаций. Во-первых, "Суперджет" попадал в крупные инциденты, такие как, например, пожар при посадке в аэропорту Шереметьево, когда погибли люди. Во-вторых, иностранное название как бы подчеркивает само содержание самолета – он в значительной части состоит из иностранных комплектующих и зависит от импорта.