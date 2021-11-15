Колосков: заявил об опустошении после игры сборной России против хорватов

Игра российской сборной по футболу в матче против Хорватии, в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, оставила после себя опустошение.

Об этом сообщил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

"Играем так, как умеем, но этого было достаточно, чтобы сыграть вничью", — сказал Колосков. Он отметил, что российским футболистам не хватило 10 минут для того, чтобы выйти в финальный турнир чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Сборная России по футболу не смогла выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира-2022, который состоится в следующем году в Катаре. Сегодня команда Валерия Карпина уступила сборной Хорватии.