15 Ноября 2021
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Колосков: заявил об опустошении после игры сборной России против хорватов

Игра российской сборной по футболу в матче против Хорватии, в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, оставила после себя опустошение.

Об этом сообщил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

"Играем так, как умеем, но этого было достаточно, чтобы сыграть вничью", — сказал Колосков. Он отметил, что российским футболистам не хватило 10 минут для того, чтобы выйти в финальный турнир чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Сборная России по футболу не смогла выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира-2022, который состоится в следующем году в Катаре. Сегодня команда Валерия Карпина уступила сборной Хорватии.

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Теги: футбол, сборная России



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Ранее 14.11.2021 18:57 Мск Российские футболисты проиграли Хорватии и не смогли напрямую выйти на ЧМ-2022


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