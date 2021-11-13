13 Ноября 2021
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Общество Пермский край
Памятник букве П в Перми, Пермские ворота (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми полиция по "наводке" епархии проверит клип Oxxxymiron-а, где два подростка стреляют в школе

МВД Перми после просьбы представителя Пермской епархии изучит видеоролик на песню рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) "Последний звонок", где два подростка стреляют в школе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь (Ануфриев) на круглом столе по теме профилактики межнациональных конфликтов и деструктивных проявлений в детско-подростковой среде обратил внимание на недопустимость содержания видеоролика на песню "Последний звонок", в котором показаны кадры стрельбы в школе.

"Мы возьмем на заметку, я не в курсе про "Последний звонок", про который вы говорите. Мы приняли информацию", - цитирует ТАСС старшего инспектора отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних МВД России по Перми Людмилу Каскову.

По словам представителя епархии, размещенный в свободном доступе видеоролик с подобным содержанием может посмотреть любой школьник или воспитанник детского сада, поэтому надзорным органам необходимо обратить внимание на эту ситуацию. Он напомнил о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) и отметил, что среди подростков есть почитатели устроившего стрельбу молодого человека. Священник призвал вести "духовную борьбу", начиная с детского сада вводить духовно-нравственные программы, наполнить интернет позитивным контентом.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

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Теги: Oxxxymiron, Игорь Ануфриев, Людмила Каскова, священник, проверка



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