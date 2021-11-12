Совет Госдумы рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественном транспорте 15 ноября

Совет Госдумы 15 ноября рассмотрит проект об обязательных QR-кодах, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова.

Он подчеркнул, что цель законопроекта - не подвергнуть невакцинированных граждан какой-то обструкции, ограничениям. Суть законопроекта - защитить жизнь и здоровье людей. Хубезов пообещал, что комитет будет тщательно работать над этим проектом.

"Законопроекты действительно очень важные сейчас, будем самым тщательным образом работать над тем, чтобы сделать их еще лучше", - заявил он.

С технической точки зрения законопроект ничего "особенно не меняет". По словам парламентария, уже во многих субъектах страны введены ограничения, связанные с сертификатами вакцинации либо перенесенной болезни, ПЦР-тестирования.

Он также отметил, что сами по себе сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь гражданам, которые отказываются прививаться, "потому что действительно позволяют прервать цепочку заражений и сохраняют их жизнь и здоровье". Кроме того, подчеркнул Хубезов, законопроекты никак не затрагивают права граждан посещать продовольственные магазины, магазины по продаже товаров первой необходимости и аптеки.

Напомним, сегодня законопроект об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта был внесен в Госдуму. Сертификат потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг. Министр транспорта РФ Виталий Савельев подчеркнул, что проверка QR-кодов не должна создавать неудобств для пассажиров. Работа с перевозчиками по внедрению технологических решений уже ведется.