12 Ноября 2021
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(2021) | Фото: Гринвич

Законопроект об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта внесен в Госдуму

Вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, заявила, что ситуация с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции в РФ достаточно сложная. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ, сегодня в Госдуму был внесен законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
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Так, сертификат потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг. Министр транспорта РФ Виталий Савельев подчеркнул, что проверка QR-кодов не должна создавать неудобств для пассажиров. Работа с перевозчиками по внедрению технологических решений уже ведется.

Были внесены и другие изменения в законопроект "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Так, с 1 февраля 2022 г. сертификат о вакцинации от COVID-19 будет содержать данные о прививке, перенесенной болезни или медицинском отводе. Ранее выданные документы обновятся автоматически. Организаторы массовых мероприятий и объекты торговли должны ввести вход по медицинским документам. Мера не касается аптек, магазинов продовольствия и товаров первой необходимости, но посетители должны соблюдать масочно-перчаточный режим. Те, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленных селах и деревнях, смогут получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом в МФЦ. Граждане без сертификата о вакцинации смогут посещать общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. Срок получения результата ПЦР-теста не должен превышать 24 часов. С согласия граждан результаты будут переданы в государственные информационные системы.

Ограничения не коснутся несовершеннолетних данных.

Вице-премьер пояснила, что необходимость подготовки этих законопроектов обусловлена тем, что россияне не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация.

"Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть", - заявила Голикова.

Вице-премьер сообщила, что ограничения будут временными и будут действовать до 1 июня 2022 года. Дальнейшие решения о необходимости введения ограничительных мер будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки.

"В прошлом году мы переживали сложную осеннюю волну заболеваемости, которую еще сложнее переживаем сейчас. Переживали весеннюю волну заболеваемости. И, по сути, то, как мы закончим этот год и войдем в год следующий, зависит от нас с вами. Я прошу всех вас к законодательным инициативам правительства относиться именно таким образом. В данном случае мы с вами партнеры. Мы вам ничего не навязываем. Мы с вами вместе должны одинаково переживать за наших близких, друзей и за страну в целом", – обратилась к россиянам вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, накануне федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что готовит законопроекты о введении общероссийских ограничений с применением QR-кодов в самолетах, поездах и заведениях общепита. Сейчас ограничения и QR-коды могут вводить отдельные регионы на своей территории, но трансрегиональные поездки не регулируются.

При этом больше половины россиян (54%) не видят необходимости в применении QR-кодов для пользования воздушным и железнодорожным транспортом. Основной аргумент противников QR-кодов - конституционное право граждан на свободу передвижения.

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Теги: qr-коды, самолеты, общепит, магазины, ограничения, федеральный оперштаб, законопроект



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Ранее 11.11.2021 13:21 Мск Федеральный оперштаб подтвердил планы по введению QR-кодов в самолетах, поездах и общепите


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