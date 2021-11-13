Введение QR-кодов не повлияет на пассажиропоток, - замглавы "РЖД"

В "РЖД" полагают, что введение системы QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом на железнодорожном транспорте "не доставит сложностей, она будет проходить онлайн", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я не думаю, что это организовать проверку QR-кодов) вообще тяжело сделать на ж/д-транспорте. У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам, будь то госуслуги, будь то система управления пассажирскими перевозками "Экспресс-3". Все равно при посадке в вагон происходит идентификация пассажира. Это ещё может быть секундная проверка, но она никак не вызовет дискомфорта у человека, который пришел на посадку", - цитирует ТАСС заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова.

По его словам, законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении.

"Та версия законопроекта, которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке. Конечно, что-то отразится, но надо понимать, что всё-таки основная доля пассажиропотока у нас – в европейской части РФ, а здесь уже много людей, кто получил QR-коды и имеет соответствующую медицинскую документацию, которую необходимо будет предъявить при посадке в поезд. Я думаю, что пассажиры "РЖД" дисциплинированные, выполнят все необходимое законодательство. И мы не будем испытывать каких-то трудностей с перевозкой наших пассажиров", - сказал Пегов.

Напомним, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом 11 ноября подтвердил, что готовит законопроекты о введении общероссийских ограничений с применением QR-кодов в самолетах, поездах и заведениях общепита. Сейчас ограничения и QR-коды могут вводить отдельные регионы на своей территории, но трансрегиональные поездки не регулируются.

При этом больше половины россиян (54%) не видят необходимости в применении QR-кодов для пользования воздушным и железнодорожным транспортом. Основной аргумент противников QR-кодов – конституционное право граждан на свободу передвижения. Законопроект внесён в Госдуму.