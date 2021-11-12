12 Ноября 2021
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Петр Ян (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

"Давай к делу": уральский боец Петр Ян ответил МакГрегору, который обещал его "разорвать"

Боец из Екатеринбурга Петр Ян, который недавно стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, ответил экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору МакГрегору, который заявил, что "разорвет" уральца.

Сегодня Конор, комментируя рейтинг лучших ударников в UFC (в котором оказался Ян), в своем Твиттере написал следующее.

"Я перебил троих парней из этого списка! В UFC нет никого даже близко к моему боксу. Даже Дастин (Порье, - прим. ред.) смог попасть по мне только после повреждения ноги. Каждый, кто боксировал со мной – получал. Ян хорош, мне нравится его стиль. Но я бы разорвал его", - заявил ирландский боец.

Конор МакГрегор(2021)|Фото: twitter.com/ufc

Спортсмен из Екатеринбурга, как обычно, не стал тянуть с ответом.

"Конор, мы все знаем, что тебе нравится говорить. Но давай сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться, меня не волнует весовая категория или правила. Бьюсь об заклад, ты сольешься", - написал Петр Ян у себя в Твиттере.

Напомним, сейчас МакГрегор восстанавливается от тяжелой травмы, полученной в третьем поединке с Дастином Порье. Когда ирландец сможет вернуться в бои – пока неизвестно.

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Теги: Ян, МакГрегор, бой, бокс



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