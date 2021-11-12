14 Ноября 2021
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура разбирается, почему рейс "Уральских авиалиний" задержали больше чем на сутки

Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса "Уральских авиалиний" больше чем на сутки.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, стало известно, что пассажиры "Уральских авиалиний" застряли в аэропорту кипрского города Ларнака и не могли улететь в Москву. Сообщалось, что при подготовке к взлету самолет стало сильно трясти, в итоге вылет перенесли на день.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой выясняются все обстоятельства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения авиаперевозчиком законодательства о защите прав потребителей – в части оказания необходимых услуг пассажирам.

Как добавили в надзорном ведомстве, по предварительной информации авиакомпании, пассажиры уже доставлены в пункт назначения.

Стоит отметить, что недавно аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга. Были подведены итоги весны и лета 2021 года. Согласно этому рейтингу, "Уральские авиалинии" заняли в нем последнее место.

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Теги: прокуратура, рейс, проверка



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