На Среднем Урале продлили дистант для школьников и студентов

На Среднем Урале дистант в школах и учреждениях профобразования продлевается еще на неделю. Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, это сделано по рекомендации Роспотребнадзора.

"Решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи. Как и на текущей неделе, в дистанционном режиме будут заниматься школьники 5-11 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования", - уточнили в оперштабе.

Соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Напомним, что свердловских школьников перевели на "дистанционку" с 8 ноября.