В Сочи задержана бизнесмен из Югры, которой вменили дачу взяток экс-главе отдела ПФР и "налоговый" долг в 590 миллионов

Задержана бизнесмен из Нижневартовска, которой вменяют дачу взяток главе городского управления ПФР и уклонение от уплаты сотен "налоговых" миллионов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Её "взяли" в Сочи 27 октября. Ей предъявлено обвинение в даче двух взяток и долгах по налогам. К слову, всю сумму неустойки – 590 млн руб. – удалось вернуть в бюджет.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый – экс-глава городского управления ПФР – в 2015 г. получил от бизнесмена взятку в 3 млн руб. за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за то, что одна из компаний не заплатила взносы в 67 млн руб. Организация в итоге получила штраф не 26, а 13 млн руб. В ходе расследования выяснилось, что в 2016 г. злоумышленник получил взятку в размере более 2,4 млн руб. от генерального директора той же компании за покровительство. В частности, организация должна была избежать проверок.