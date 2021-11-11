11 Ноября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Сочи задержана бизнесмен из Югры, которой вменили дачу взяток экс-главе отдела ПФР и "налоговый" долг в 590 миллионов

Задержана бизнесмен из Нижневартовска, которой вменяют дачу взяток главе городского управления ПФР и уклонение от уплаты сотен "налоговых" миллионов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Её "взяли" в Сочи 27 октября. Ей предъявлено обвинение в даче двух взяток и долгах по налогам. К слову, всю сумму неустойки – 590 млн руб. – удалось вернуть в бюджет.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый – экс-глава городского управления ПФР – в 2015 г. получил от бизнесмена взятку в 3 млн руб. за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за то, что одна из компаний не заплатила взносы в 67 млн руб. Организация в итоге получила штраф не 26, а 13 млн руб. В ходе расследования выяснилось, что в 2016 г. злоумышленник получил взятку в размере более 2,4 млн руб. от генерального директора той же компании за покровительство. В частности, организация должна была избежать проверок.

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Теги: Пенсионный фонд России, взятка, уголовное дело



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