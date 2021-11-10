10 Ноября 2021
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Baza: власти планируют двухэтапное введение проверки QR-кодов в самолетах и поездах

О намерении ввести QR-коды в самолетах и поездах вслед за РБК со ссылкой на источники в транспортной отрасли сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, проверку вакцинации планируется ввести в два этапа.

Сначала с середины ноября обяжут проверять документы у пассажиров при посадке на самолет или в поезд. По другим данным, систему развернут в начале 2022 года – раньше просто не успеть. Затем QR-коды будут требовать уже при оформлении билетов.

"Также сейчас обсуждается включение кода электронного сертификата непосредственно в чек, подтверждающий покупку билета", - пишет Baza.

Официального подтверждения этой информации нет.

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Теги: qr-код, самолет, проверка, транспорт, пассажиры



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