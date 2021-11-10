Большая пресс-конференция Путина пройдет в очном формате

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в очном формате. По крайней мере, план именно такой, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы исходим [из того], готовимся к тому, что ежегодная пресс-конференция президента [будет] в очном формате", - сказал представитель Кремля.

Дата пресс-конференции или хотя бы примерные сроки аккредитации на нее не называются.

Традиционное общение Путина с журналистами обычно проходит в конце года. Напомним, в 2020 году пресс-конференция главы государства состоялась в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Она была совмещена с "прямой линией", во время которой обычно президент общается с россиянами и которая в прошлом году была отменена. Также в целях безопасности журналистов не стали собирать в одном месте в Москве, а устроили телемосты с корреспондентами в каждом федеральном округе.