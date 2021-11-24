Итоговая пресс-конференция Путина может пройти в конце декабря

Итоговая пресс-конференция главы государства Владимира Путина в текущем году, скорее всего пройдет во второй половине декабря.

Наиболее вероятная дата – 23 декабря, день дальней авиации ВКС России. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, о дате проведения пресс-конференции «объявят своевременно». Он отметил, что мероприятие состоится в декабре, в Кремле готовятся к тому, что она пройдет в очном формате.

По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, у главы государства есть разные форматы обратной связи, наиболее востребованные превращаются в политическую традицию – это и большая пресс-конференция, и прямая линия.

Среди тем, которые могут прозвучать на пресс-конференции в этом году – международная повестка, поскольку вопросы безопасности всегда волнуют людей, пандемия и разные ее аспекты – от эпидемиологической безопасности до экономических и социальных последствий. Также, как отмечает эксперт, могут быть затронуты и политические вопросы, например, о прошедших выборах в Госдуму, пишут "Ведомости".

Традиционное общение Путина с журналистами обычно проходит в конце года. Напомним, в 2020 году пресс-конференция главы государства состоялась в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Она была совмещена с "прямой линией", во время которой обычно президент общается с россиянами и которая в прошлом году была отменена. Также в целях безопасности журналистов не стали собирать в одном месте в Москве, а устроили телемосты с корреспондентами в каждом федеральном округе.