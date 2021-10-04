Опубликован "архив Пандоры": досье об офшорах российских и иностранных чиновников и бизнесменов

Международный консорциум из более чем сотни журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый "архив Пандоры": крупнейший со времен "Панамского досье" отчет о владельцах офшоров. Авторы проштудировали почти 12 млн файлов.

Расследователи опубликовали данные о некоторых российских чиновниках и предпринимателях.

Так, сообщается, что семье главы "Ростеха" Сергея Чемезова, возможно, принадлежат офшоры, связанные с имуществом на два десятка миллиардов рублей. В числе такого имущества упоминается яхта Valerie ($140 млн) и вилла на 800 кв. м. в испанской Марбелье.

Главе Сбербанка Герману Грефу приписывают возможное учреждение траста в Сингапуре. Траст, якобы, управлял семейными активами банкира в размере более $55 млн, но потом был закрыт

Главе "Первого канала "Константину Эрнсту приписывают возможное участие в офшоре, занимающемся сносом советских кинотеатров в Москве для дальнейшего строительства на их месте торговых центров. По данным РИА Новости, в отчете приводится и комментарий Эрнста по этому поводу, мол, он ничего запретного не совершал и свой бизнес не скрывает: "Я не совершал никаких противоправных действий... Я не совершаю их сейчас и не собираюсь. Так меня воспитали родители".

Также сообщается, что зять главы "Транснефти" Николая Токарева якобы стал гражданином Кипра и благодаря офшорам владел подрядчиками на миллиарды рублей.

Есть информация и о руководителе администрации президента России Антоне Вайно. Якобы в июле 2012 года тогда еще первый замглавы администрации несколько дней путешествовал вокруг Испании на 54-метровой яхте Addiction. Яхта, вроде бы, принадлежала офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — предположительно, бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора "Йота".

Есть в отчете и компромат на множество иностранных лиц, в том числе и на лидеров государств. Так, утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский передал 25% акций офшора близкому другу, который назначен его советником; в использовании офшорных схем для ухода от декларирования, а также получил $40 млн от структур, связанных с Коломойским.