Российские туристы отравились в отеле Египта

Порядка 40 россиян отравились в четырехзвездном отеле красноморского курортного города Хургада, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

Четырех человек уже выписали. Еще 36 проходят лечение. Состояние заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Сам отель по требованию прокуратуры закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам.

Сообщается, что за несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии.

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами возобновилось 9 августа текущего года, спустя шесть лет перерыва. Закрыто оно было после авиакатастрофы российского лайнера на Синае 31 октября 2015 года. Жертвами стали 224 человека.

В настоящий момент, по данным туроператоров, на ноябрь в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе практически все забронировано. Вместе с тем многие туристы жалуются на плохой сервис и ухудшение качества обслуживания.