Роспотребнадзор окажет поддержку россиянам, которые отравились в отеле Египта

Роспотребнадзор окажет юридическую поддержку туристам, которые отравились в четырехзвездном отеле красноморского курортного города Хургада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ведомство поможет россиянам подать претензии и коллективные иски. Обратиться за поддержкой в Роспотребнадзор туристы могут через специальную форму на сайте ведомства. В адрес Египетской Республики по линии МИД направлены запросы по ситуации

Напомним, в отеле отравились порядка 40 россиян. Состояние заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Сам отель по требованию прокуратуры закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам.