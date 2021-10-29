Участников провокационной фотосессии у храма Василия Блаженного отправили в колонию

Тверской суд Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и модель Анастасию Чистову за скандальную фотосессию на фоне собора Василия Блаженного.

Именно о таком сроке наказания для подсудимых просил прокурор.

Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ, передает ТАСС.

Ранее блогера и его подругу признали виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, суд назначил им административный арест на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ - родиной Бобиева является Таджикистан.

Причиной преследования стало размещение в соцсетях фотографии с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция".

Позже сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".