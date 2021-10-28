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Происшествия В России Москва
(2004) |

Прокурор запросил реальные сроки блогеру и его подруге за провокационное фото у храма Василия Блаженного

Сторона обвинения попросила назначить по десять месяцев колонии общего режима блогеру Руслану Бобиеву и модели Анастасии Чистовой по делу о скандальной фотосессии на фоне Храма Василия Блаженного в Москве.

Оглашение приговора состоится 29 октября, передает ТАСС.

Ранее блогера и его подругу признали виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, суд назначил им административный арест на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ - родиной Бобиева является Таджикистан.

Причиной преследования стало размещение в соцсетях фотографии с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция".

Позже сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Сообщалось, что после задержания блогер публично извинился.

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Прокурор запросил реальные сроки блогеру и его подруге за провокационное фото у храма Василия Блаженного

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Теги: храм василия блаженного, фотосессия, блогер, руслан бобиев,



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