29 Октября 2021
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Арестованы фигуранты дела о хищениях на военных объектах в Арктике

Гагаринский суд в Москве арестовал экс-руководителя компании "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева и бывшего учредителя ООО "Форматика" Андрея Харченко — они проходят по делу о мошенничестве при строительстве военных объектов в Арктике в особо крупном размере.

Они будут находиться под стражей до 27 декабря. Компания "Спецстрой-1", которую учредил Горбачев, должна была построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотского автономного округа, однако 232,5 млн руб. были похищены, а работы не выполнены, сообщает РИА "Новости".

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Арестованы фигуранты дела о хищениях на военных объектах в Арктике

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Теги: Арктика, хищения



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