СКР расследует инцидент на Кубани, где подростки изнасиловали второклассника

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему об обстоятельствах инцидента с участием ребенка в Краснодарском крае.

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Напомним, все случилось в станице Варениковская Крымского района Кубани: старшеклассники из двух школ надругались на второклассником. Они применяли насильственные действия сексуального характера к мальчику, у которого, возможно, расстройство развития. После этого подростки выложили в сеть видео с издевательствами. Сейчас оно уже удалено.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить ему о ходе расследования.

Также он потребовал досконально изучить ситуацию и установить все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

"Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - добавили в ведомстве.