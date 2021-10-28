28 Октября 2021
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Происшествия Южный ФО В России Краснодарский край
уголовное дело (2013) | Фото:

СКР расследует инцидент на Кубани, где подростки изнасиловали второклассника

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему об обстоятельствах инцидента с участием ребенка в Краснодарском крае.
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Напомним, все случилось в станице Варениковская Крымского района Кубани: старшеклассники из двух школ надругались на второклассником. Они применяли насильственные действия сексуального характера к мальчику, у которого, возможно, расстройство развития. После этого подростки выложили в сеть видео с издевательствами. Сейчас оно уже удалено.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить ему о ходе расследования.

Также он потребовал досконально изучить ситуацию и установить все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

"Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - добавили в ведомстве.

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СКР расследует инцидент на Кубани, где подростки изнасиловали второклассника

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Теги: СКР, насилие, подростки, дело



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Ранее 28.10.2021 09:51 Мск На Кубани подростки изнасиловали второклассника


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