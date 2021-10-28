28 Октября 2021
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Происшествия Южный ФО Краснодарский край
велосипед ребенок (2018) | Фото: Накануне.ru

На Кубани подростки изнасиловали второклассника

В станице Варениковская Крымского района Краснодарского края старшеклассники из двух школ надругались на второклассником, они применяли насильственные действия сексуального характера к мальчику, у которого, возможно, расстройство развития, а затем выложили в сеть видео с издевательствами, об этом сообщили корреспонденту Накануне.RU общественники этой станицы, состоящие в родительском чате одной из школ.

Они заявляют о наличии шокирующих кадров, на которых несовершеннолетнего принуждают к оральному сексу, помещают посторонние предметы в анальное отверстие второклассника. На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов нет, в школу якобы был отправлен запрос на получение характеристик учеников от МВД, сообщили обеспокоенные родители учеников школы, где учится второклассник. Видео из сети уже удалено.

Активные родители обеспокоены тем, что предполагаемый преступник не понес наказания, он ходит в школу, где учатся их дети, а пострадавший мальчик в школу после этих событий не ходит. По данным наших источников, мальчик, якобы, растет в неблагополучной семье, и мать не собирается писать заявление в полицию, на данный момент эта информация сотрудниками Отдела МВД России по Крымскому району никак не комментируется, там направляют за получением дополнительной информации в Отдел участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних, где нам не смогли ответить на вопрос о том, проводится ли проверка по делу.

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На Кубани подростки изнасиловали второклассника

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Теги: преступление, против несовершеннолетних, насилие, дети, школа



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