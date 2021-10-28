28 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске полицейский получил травмы после драки с коллегой

В челябинской полиции официально подтвердили, что между двумя сотрудниками ведомства произошла драка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, оперативниками собственной безопасности в ходе проведенной проверки был установлен факт причинения телесных повреждений старшему следователю в результате конфликта между двумя сотрудниками одного из территориальных отделов полиции. Насколько тяжелые травмы и кто из силовиков был зачинщиком драки, в Главке не уточнили.

Материалы проверки уже направлены в следственный отдел по Центральному району Челябинска для принятия процессуального решения.

"В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - заверили в МВД.

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В Челябинске полицейский получил травмы после драки с коллегой

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Теги: Челябинск, драка, полиция



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