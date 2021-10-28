В Челябинске полицейский получил травмы после драки с коллегой

В челябинской полиции официально подтвердили, что между двумя сотрудниками ведомства произошла драка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, оперативниками собственной безопасности в ходе проведенной проверки был установлен факт причинения телесных повреждений старшему следователю в результате конфликта между двумя сотрудниками одного из территориальных отделов полиции. Насколько тяжелые травмы и кто из силовиков был зачинщиком драки, в Главке не уточнили.

Материалы проверки уже направлены в следственный отдел по Центральному району Челябинска для принятия процессуального решения.

"В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - заверили в МВД.