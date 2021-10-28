28 Октября 2021
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Общество За рубежом
вич-инфекция, шприц (2016) | Фото: Simptomed.ru

Премьер-министр Новой Зеландии: Мы делим людей на две касты - вакцинированных и невакцинированных

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала, что в стране создается двухуровневая система, когда граждане будут разделены на две касты - вакцинированных и невакцинированных. Причем вторые не будут иметь те же прав, что первые.

"Многие свободы вам будут недоступны", - предупредила она.

Ее спросили прямо, направлена ли вакцинация на создание двух классов граждан.

"Да, это именно так", - улыбаясь, сказала Ардерн.

То есть борьба с коронавирусом все больше отходит на второй план и становится предлогом для разделения людей на две касты, как все более открыто признают власти, например Новой Зеландии. Так, невакцинированным разрешено покидать свои дома, но необходимо соблюдать строгие правила, иначе последует арест. При этом поразительно, что, по словам Ардерн, непривитые представляют угрозу привитым. Это аргумент используют и в других странах. Но он может означать только то, что вакцины не защищают, раз привитых нужно изолировать от непривитых. Ведь ковид-вакцинация начиналась под лозунгом возврата к нормальной жизни, а на самом деле вводится сегрегация, иначе привитым грозит опасность заразиться.

В Новой Зеландии вакцинировано 73% населения, среди взрослых привито почти 90%, но в последние месяцы начался быстрый рост заболеваемости. В стране с населением 5 млн человек и низкой плотностью населения с мая 2020 года, после первого всплеска, ежедневно фиксировалось по 2-3 случая. Однако с конца августа начался подъем. После кратковременного падения он продолжился еще сильнее. Сегодня в день фиксируют по новых 100 случаев, то есть заболеваемость выросла в десятки раз. Смертей, правда, почти нет, но их почти не было и ранее. За полтора года от ковида умерли 28 человек. И тем более непонятно, чем вызваны драконовские меры властей.

Почему, вакцинировав почти 90% взрослых и детей старше 12 лет, власти, как обещали, так и не справились с ковидом? Виноватыми, как всегда, оказались непривитые, из-за которых привитые могут заболеть.

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Премьер-министр Новой Зеландии: Мы делим людей на две касты - вакцинированных и невакцинированных

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Теги: вакцинация, Новая Зеландия, ковид



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