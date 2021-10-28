В Перми прокуратура выяснит причины переноса запуска больницы-долгостроя

В Перми обостряется ситуация вокруг строительства больницы по адресу Социалистическая, 20. Объект, который должен был уже заработать, запустят в 2022 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Месяц назад я писала об очередях в детской поликлинике в микрорайоне Левшино. О том, что врачей и медсестер катастрофически не хватает, а в помещении в 56 "квадратов" своей очереди на прием к педиатру приходится ждать несколько часов. Отправила жалобу в минздрав Пермского края с просьбой ускорить процесс открытия новой детской поликлиники на Социалистической, 20. При встрече на запуске "Ласточки" (первый рейс скоростного поезда, курсирующего между Пермью и Краснокамском, состоялся 1 сентября 2020 г., о том, стал ли он позже популярным, читайте в нашем материале - прим.) лично задала вопрос губернатору Дмитрию Махонину, который обещал взять ситуацию под свой контроль. Тогда меня заверили, что строительство завершено на 90% - завезено оборудование, идут отделочные работы, и подождать нужно до конца текущего года", - написала на своей странице "Вконтакте" активистка Людмила Ёлтышева.

Она напомнила, что строительство поликлиники началось ещё в 2017 г., а сроки сдачи переносили несколько раз.

"На сегодняшний день ситуация остается без изменений: в самом здании никакие работы не ведут, и кроме сторожа там никого нет. А вместо привлечения молодых специалистов в помощь педиатрам, руководство поликлиники решило отыграться на наших детских врачах, предложив им работать быстрее и меньше жаловаться родителям, пригрозив увольнением. Но мы с таким отношением к жителям района и нашим врачам категорически не согласны. В очередной раз родители написали жалобу в прокуратуру Орджоникидзевского района Перми с просьбой провести проверку и наказать виновных в затягивании сроков сдачи объекта. Под обращением свою подпись поставили более 300 человек. Жалоба будет направлена губернатору и в министерство здравоохранения Пермского края", - подытожила Ёлтышева.

Под её постом появился комментарий краевого минздрава.

"Понимаем Вашу обеспокоенность. Объект детской поликлиники по адресу Социалистическая, 20, ориентировочно, запланирован к сдаче в I квартале 2022 г. В настоящее время ведётся закупка нового оборудования для медучреждения. Об открытии поликлиники мы обязательно проинформируем на интернет-площадках краевого минздрава, следите за обновлениями", - отметили в министерстве.