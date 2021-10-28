В Москве и пяти регионах начался период нерабочих дней

В Московском регионе с 28 октября начинается период нерабочих дней.

Локдаун также стартовал в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии - до 7 ноября.

В Москве разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и торговым точкам по продаже предметов первой необходимости. Остальные торговые точки будут продавать продукцию в интернете. Запрещено работать салонам красоты, фитнес-клубам, бассейнам, химчисткам, кинотеатрам и других объектам и учреждениям. Массовые мероприятия запрещены без согласования с Роспотребнадзором. В Московской области также запрещено работать предприятиям общественного питания за исключением продажи продукции на вынос.

В Хакасии с 28 октября вводится комендантский час. Там, а также в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях будут действовать ограничения на работу предприятий. Кроме того, в Хакасии действует комендантский час и прекращена работа общественного транспорта.

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