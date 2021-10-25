В шести регионах России начались "нерабочие дни"

С 25 октября режим "нерабочих дней" ввели Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Самарская области и Пермский край. Как и в регионах, где "нерабочие дни" стартуют 30 октября, локдаун здесь продлится до 7 ноября.

Ограничительные меры в этих регионах различаются – как и ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что многие регионы, в которых дела обстоят хуже, не стали вводить "нерабочие дни" с 25 октября. Президент России уполномочил глав регионов определять период "нерабочих дней" самостоятельно.

В большинстве регионов ограничительные правила подразумевают отмену массовых мероприятий, вход в магазины и общепит по QR-кодам, переход на удаленку для учащихся и невакцинированных работников из групп риска.

Между тем, власти решили не ограничивать перемещение между регионами и не стали закрывать авиасообщение с курортными странами, например, Турцией и Египтом.