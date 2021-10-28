Беглов предложил депутатам избавиться от неконтролируемых бюджетных трат

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил в городском Заксобрании проект бюджета на следующий год и плановый период 2023–24 годов.

Он выступил против так называемой депутатской поправки — механизме, который ввел первый мэр Петербурга Анатолий Собчак. Она предусматривает непрозрачное распределение от 1% до 2% городского бюджета между депутатами для финансирования наиболее востребованных, с их точки зрения, проектов на их избирательных территориях.

Деньги распределяются кулуарно, и никто не знает, на что именно они идут, при этом некоторые депутаты не получают ничего. Его поддержал спикер парламента Александр Бельский.

"Около 10 млрд руб. ежегодно, которые распределялись депутатами, они — давайте честно говорить — распределялись неравномерно", — сказал Беглов, пишет "Коммерсант".