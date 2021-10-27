В Перми на кислородной станции краевой больницы произошла поломка

На кислородной станции Пермской краевой клинической больницы произошла поломка, сообщает "Ъ".

Один из элементов станции был деформирован. По словам главврача больницы Анатолия Касатова, на резервной кислородной станции лопнула труба испарителя. Специалисты устраняют неисправность. При этом все пациенты кислородом обеспечены.

Ранее в соцсетях была информация о том, что медучреждения испытывали сложности с кислородом. В минздраве эту информацию не подтверждали. Проблема с обеспечением кислорода была лишь в одной больнице, проблему оперативно решили благодаря взаимодействию медучреждений.

В ведомстве утверждают, что этот случай был разовым.