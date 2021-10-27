Дочь пресс-секретаря Путина высказалась о "СМИ-иноагентах": "Наскоро слепленные политические дела против неугодных"

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета высказалась о законе о СМИ-иноагентах. Пескова признается, что читает новости и статьи в основном на сайтах СМИ-иноагентов. Она также изучила открытое письмо руководителей российских СМИ, в котором те требуют отмены закона.

"Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ, - пишет Лиза (здесь и далее в цитатах авторское написание сохранено – прим. ред.). - Закон в таком виде может привести к полнейшей неразберихе, так как будет и дальше диктовать избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и отдельных журналистов. На одних глаза закрыли, а по другим прошлись по полной? В моем представлении закон, мягко скажем, сырой и требует доработок и пояснительных инструкций при применении".

Дальше Пескова решает блеснуть знанием истории и пишет, что все происходящее – "какая-то аллюзия на борьбу с вольнодумцами". Почему аллюзия – Пескова не пишет.

"Взять ту же дуэль Екатерины II и издателя Николая Ивановича Новикова. Только с разницей в том, что в случае с Новиковым и императрицей диалог все же имел место: в своих изданиях писатель критиковал Екатерину, государыня же отвечала ему в своих книжках.

Закончилось все, правда, не так удачно для Новикова: дошутился и попал в Шлиссельбургскую крепость. Читай, уж слишком смело иронизировал над режимом, хлестая сатирой одна пуще другой. Позже его освободил Император Павел I, но, как говорится: "Ложки нашлись, а осадочек остался".

В 21 веке ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ МНЕ хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело "попадают в опалу", - заключает девушка.

В комментариях под постом Песковой самый распространенный вопрос – знает ли о позиции Елизаветы ее отец.

Сам Песков давал понять, что закон отменен не будет, на счет возможности его корректировки говорил крайне уклончиво и непонятно: "Мы знаем, что есть соответствующие инициативы журналистского сообщества и так далее по рассмотрению возможных поправок к закону. Мы знаем, что были такие радикальные предложения - отменить закон, но на это уже последовал однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим. <…> что касается именно правоприменительной практики в этой сфере, то есть инициативы по ее обсуждению, и вопрос только в модальности того, как это будет рассматриваться".