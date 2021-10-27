Губернатор: конструктивная безопасность дома в Балтийске не нарушена

Конструктивная безопасность жилого дома в Балтийске, где произошел взрыв газа, не нарушена.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Антон Алиханов, восстановление общедомового имущества проведут за счет областного и местного бюджетов. По словам главы региона, остаток ресурса здания 1972 года постройки после взрыва - 59-63%, а значит жизням людей ничего не угрожает.

Как отметил Алиханов, работы по восстановлению будут вестись за счет разных источников финансирования — регионального и местного бюджетов.

По сообщениям очевидцев, взрыв произошел на первом этаже блочной пятиэтажки, из выбитых окон квартиры вырывается пламя и черный дым.