В Челябинской области будут судить местного жителя за убийство девочки в 2002 году

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней в 2002 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в апреле 2002 года в ночное время обвиняемый в безлюдном месте в селе Анненское на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес девочке большое количество колото-резаных ранений в различные части тела.

От полученных ранений девочка скончалась. Обвиняемый скрылся.

"В течение продолжительного времени преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось не раскрытым. В результате целенаправленной работы следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК РФ по Челябинской области, следователей-криминалистов Главного управления криминалистики Следственного комитета России установлено лицо, причастное к совершению преступлений", - рассказали в пресс-службе ведомства.