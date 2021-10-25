25 Октября 2021
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Экономика В России
комитет Госдумы по бюджету, Андрей Макаров (2018) | Фото: duma.gov.ru

"Аккумулирование ошибок": оппозиционные фракции в Госдуме раскритиковали бюджет на 2022 год

Оппозиционные партии в Госдуме раскритиковали проект бюджета России на 2022 год и плановый период до 2024 года. В первом чтении финансовый документ будут рассматривать уже во вторник, 26 октября.

Независимый депутат Оксана Дмитриева (представительница "Партии роста") отметила на заседании комитета ГД по бюджету и налогам, что "бюджет на 2022 год представляет собой аккумулирование всех ошибок, допущенных в предыдущих бюджетах".

"Предлагается сформировать профицит в 1,3 трлн руб., одновременно чистые заимствования составят более 2 трлн руб. и одновременно планируется пополнение ФНБ на 3 трлн руб. Это даже противоречит всем предыдущим заявлениям. Никакой логике это не подчиняется", - отметила Дмитриева.

Она полагает, что в бюджете неправильно оценивается ситуация в регионах, на которые сейчас ложится основная тяжесть расходов по борьбе с ковидом, им приходится сокращать значимо расходы на другие значимые цели.

Фракция КПРФ заявила, что будет голосовать против бюджета. Ее представитель Евгений Бессонов отметил, что депутаты не услышали президента, который назвал бедность главным врагом государства. "В бюджете, ко сожалению, не идет борьба с этим врагом. Есть огромное количество брешей в бюджете, которые не позволяют решить этот вопрос", - пояснил Бессонов.

Он также как и Дмитриева высказал недоумение предстоящими заимствованиями при профицитном бюджете. Также коммунисты раскритиковали отсутствие возможности для бизнеса кредитоваться в ФНБ под 10%, капитальных вложений в развитие отечественного производства.

Коллаж, чиновники, свинья-копилка(2021)|Фото: Накануне.RU

Также коммунист поспорил с главой комитета Андреем Макаровым ("Единая Россия") на счет инфляции в следующем году. "Доходную часть надо увеличивать в разы, инфляция будет около 30% в конце [2022] года. Этот бюджет нельзя принимать", - заявил Бессонов.

"А Вы положите [на стол] депутатское удостоверение, если не будет в конце года 30%?" – спросил Макаров.

"И больше будет", - ответил ему Бессонов.

Глава РАНХиГС Владимир Мау, выступивший в качестве эксперта при оценке бюджета, тоже начал спорить с прогнозом о 30-процентной инфляции: "Гипотеза о 30-процентной инфляции является нереалистичной. У нас ее [такой инфляции] не было лет 25. Если она такая будет – надо пересматривать все. Дискуссия может быть между 4,5-7,5%, но никак не вокруг перехода к двузначным цифрам", - полагает экономист.

"В то же время есть непредсказуемость: продолжение пандемии и стагфляция, из которой выходить очень сложно, сложнее, чем из высокой инфляции. Риски стагфляции идут извне, - отмечает Мау. - Бюджет реализуется в условиях реального военного времени. Генштаб противника неизвестно где и неизвестно что замышляет. Темпы роста разумны, но за них надо побороться".

Напомним, ранее фракция "Единая Россия" приняла единогласное решение голосовать за принятие бюджета в первом чтении – это означает, что Госдума, скорее всего, примет его, даже если остальные фракции проголосуют против.

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"Аккумулирование ошибок": оппозиционные фракции в Госдуме раскритиковали бюджет на 2022 год

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Теги: бюджет, госдума, оксана дмитриева, евгений бессонов, андрей макаров, владимир мау, единая россия, первое чтение



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