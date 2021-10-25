25 Октября 2021
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

В Москве с 25 октября пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

Как следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы как минимум 30% своих сотрудников.

Решения о новых ограничительных мерах были приняты из-за того, что в городе произошел резкий рост заболеваемости COVID-19. Увеличилось и число людей, попадающих в стационары в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, среди них в основном пожилые москвичи.

Нерабочих дней должно хватить, чтобы снизить скорость распространения коронавируса нового типа, считают вирусологи.

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В Москве вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, Москва



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