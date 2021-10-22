22 Октября 2021
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Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восьмая часть регионов РФ объявила о досрочных каникулах

Нерабочих дней должно хватить, чтобы снизить скорость распространения коронавируса нового типа, считают вирусологи.

Однако в идеале отправить людей по домам во многих субъектах следует на две недели, говорят специалисты. Пока о досрочном уходе на "каникулы" с 23, 25 или 28 октября заявили власти единичных регионов. В их числе Москва и Подмосковье, где объявили о почти полном локдауне в нерабочие дни.

Часть регионов пока ограничиваются в основном введением QR-кодов. Как считают эпидемиологи, в областях среднего и нижнего Поволжья, части Урала, большей части южных субъектов и на некоторых территориях средней полосы следует ввести самые жесткие меры, пишут "Известия".

Всего о досрочных каникулах объявила восьмая часть регионов России.

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Восьмая часть регионов РФ объявила о досрочных каникулах

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Теги: нерабочие дни, каникулы, коронавирус



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