24 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
усадьба ротмистра Переяславцева (2021) | Фото: Уральский хронотоп

"Происходит что-то мутное": в Екатеринбурге снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева

В Екатеринбурге снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева на улице Карла Либкнехта, 3. Об этом Накануне.RU сообщили в общественной организации по защите культурного наследия "Уральский хронотоп".

"Днем приехал экскаватор и снес половину дома. При этом у ограды лежит стенд с указанием разрешений на реставрацию и контактными данными ответственного лица", - сообщили общественники.

В "Уральском хронотопе" утверждают, что снос был произведен с нарушениями, так как на территории запрещено проведение земляных, строительных и иных работ, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объекта или его элементов.

усадьба ротмистра Переяславцева(2021)|Фото: Уральский хронотоп

"Плюс у усадьбы не утверждены зоны охраны, как и у ближайших памятников, а значит, до их утверждения участок находится в радиусе действия защитных зон, где строительство запрещено. В общем, происходит что-то мутное. Будем разбираться", - пообещали в организации.

усадьба ротмистра Переяславцева(2021)|Фото: Уральский хронотоп

Напомним, что в сентябре в самом центре Екатеринбурга произошло обрушение старинной усадьбы купца Ваганова. Дом является объектом культурного наследия. В "Уральском хронотопе" называли причины обрушения.

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"Происходит что-то мутное": в Екатеринбурге снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева

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Теги: усадьба, снос, Екатеринбург



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