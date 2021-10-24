Емельяненко уложил Джонсона в первом раунде на турнире Bellator в Москве

Известный российский боец Федор Емельяненко одержал досрочную победу над американцем Тимом Джонсоном.

Поединок состоялся накануне в рамках турнира Bellator в Москве. Емельяненко отправил Джонсона в нокаут в первом раунде. Боец из США после удара Федора в челюсть упал на настил клетки и не смог продолжить схватку.

Стоит отметить, что эта победа стала для Емельяненко уже 40-й в его карьере.

Напомним, что Федор не выступал почти два года. Свой последний до вчерашнего дня бой он провел в Японии в конце 2019 года. Тогда "Последний император" нокаутировал еще одного американца – Куинтона "Рампейджа" Джексона.