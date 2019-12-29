Последний бой Емельяненко в Японии завершился нокаутом "Рампейджа" в первом раунде
Поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и американцем Куинтоном "Рампейджем" Джексоном в японской Сайтаме, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Бой стал главным событием шоу, совместно организованного американским промоушеном Bellator и японским Rizin.
Это был последний бой Емельяненко в Стране восходящего солнца. Накануне.RU рассказывало, чего можно ожидать от этого поединка.
Джексон подошел к поединку с лишним весом. На взвешивании перед боем Емельяненко показал 109 кг., боевой вес Джексона составил чуть больше 120 кг. Это отчасти предопределило исход, Емельяненко был быстрее, опережал американца в атаках, но старался не форсировать события, экономя силы. Большую часть раунда соперники провели в стойке, и Емельяненко был значительно активнее Джексона, периодически зажимая его у клетки, передает ТАСС.
Через две минуты 59 секунд после начала поединка Емельяненко нанес сильный удар справа, после которого американец упал. Судья остановил поединок, присудив победу россиянину.
Vintage Fedor performance against Rampage (via @BellatorMMA) pic.twitter.com/wARMH8jZns— ESPN MMA (@espnmma) December 29, 2019
На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он одержал третью победу в последних четырех поединках.
Этот поединок стал для него заключительным в Японии. Всего Емельяненко провел 27 боев в стране, в которой обзавелся большой любовью местных жителей, именно японцы дали россиянину прозвище "Последний император". Боем в Японии Емельяненко возобновил карьеру в 2015 году.
После поединка с Джексоном Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Предполагается, что следующий поединок россиянина пройдет летом 2020 года в Европе, а последний в карьере - в Москве в конце 2020 года или начале 2021-го.
Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца теперь 38 побед и 14 поражений.