15 Октября 2020
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Спорт В России За рубежом
Федор Емельяненко, Рампейдж Джексон (2019) | Фото: instagram.com/rampage4real

Последний бой Емельяненко в Японии завершился нокаутом "Рампейджа" в первом раунде

Поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и американцем Куинтоном "Рампейджем" Джексоном в японской Сайтаме, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Бой стал главным событием шоу, совместно организованного американским промоушеном Bellator и японским Rizin.

Это был последний бой Емельяненко в Стране восходящего солнца. Накануне.RU рассказывало, чего можно ожидать от этого поединка.

Джексон подошел к поединку с лишним весом. На взвешивании перед боем Емельяненко показал 109 кг., боевой вес Джексона составил чуть больше 120 кг. Это отчасти предопределило исход, Емельяненко был быстрее, опережал американца в атаках, но старался не форсировать события, экономя силы. Большую часть раунда соперники провели в стойке, и Емельяненко был значительно активнее Джексона, периодически зажимая его у клетки, передает ТАСС.

Через две минуты 59 секунд после начала поединка Емельяненко нанес сильный удар справа, после которого американец упал. Судья остановил поединок, присудив победу россиянину.

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он одержал третью победу в последних четырех поединках.

Этот поединок стал для него заключительным в Японии. Всего Емельяненко провел 27 боев в стране, в которой обзавелся большой любовью местных жителей, именно японцы дали россиянину прозвище "Последний император". Боем в Японии Емельяненко возобновил карьеру в 2015 году.

После поединка с Джексоном Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Предполагается, что следующий поединок россиянина пройдет летом 2020 года в Европе, а последний в карьере - в Москве в конце 2020 года или начале 2021-го.

Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца теперь 38 побед и 14 поражений.

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Последний бой Емельяненко в Японии завершился нокаутом "Рампейджа" в первом раунде

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Теги: федор емельяненко, куинтон рампейдж джексон, нокаут, беллатор



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