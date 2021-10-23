Музыкант Вадим Самойлов на Ural Music Night с использованием мата высказался по поводу "Ельцин Центра", либералов и геев

Сооснователь рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов со скандалом выступил на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.

На сцене он начал обвинять "Ельцин Центр" в антигосударственной деятельности, назвал либералов "тупорылой ******", а гомосексуалистов призвал "не рассказывать, куда они друг друга ****". Примечательно, что выступление как раз проходило на площадке "Ельцин Центра".

"Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе "Ленинград", они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за всё остальное — нет, по сути я сказал всё правильно", - цитирует Самойлова издание "Подъем".

Также рок-музыкант не жалеет, что согласился выступить в "Ельцин Центре": "Я считаю, что лучше прийти в логово и там озвучить свою позицию. Раз уж я там оказался, то высказался".