"Газпром" закачает исторически рекордное количество газа в подземные хранилища к зиме

"Газпром" отчитался о подготовке российской системы газоснабжения к зимнему периоду. В подземные хранилища в этом году будет закачан рекордный оперативный резерв газа.

"Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса", - отмечается в сообщении компании.

В минувший отопительный сезон из хранилищ пришлось отобрать 60,6 мрд кубометров газа – это максимальный показатель для российской газовой отрасли. Так что на этот год предполагается закачать в ПГХ 72,6 млрд кубометров газа (с учетом хранилищ в Белоруссии и Армении – 73,8 млрд). Это будет исторически рекордный оперативный резерв газа.

"Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м (с учетом ПХГ в Беларуси и Армении — 887,9 млн куб. м). Увеличение производительности по отношению к предыдущему сезону отбора (на 4,6 млн куб. м) сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например, республиками Карелия или Ингушетия", - отметили в управлении информации "Газпрома".