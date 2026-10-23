На Тюменском цифровом форуме "ИНФОТЕХ" обсудили роль ИИ в системе здравоохранения

В рамках XIX Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ" состоялась специализированная сессия "Медицина будущего: ИИ для практикующего врача", собравшая ведущих экспертов отрасли, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Модератором сессии выступила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Татьяна Захарычева, которая открыла мероприятие и определила фокус сессии.

"Сегодня в аудитории собрались и практикующие врачи, и руководители медицинских организаций, представители Тюменского государственного медицинского университета, технические специалисты из медицинских организаций, а также студенты. Такое представительство показывает, насколько важна тема цифровизации здравоохранения для всех участников медицинского процесса. Системное и вдумчивое применение искусственного интеллекта практикующими врачами поможет нам оказывать более качественную и оперативную медицинскую помощь".

Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков представил стратегическое видение развития ИИ в медицине до 2030 года.



"Искусственный интеллект - это ключевой инструмент развития здравоохранения, способный обеспечить быстрый и значимый эффект для пациентов. Сегодня в России зарегистрировано 61 медицинское изделие с ИИ, и технологии внедряются во все регионы страны. Однако успех зависит не только от технологий, но и от качественной инфраструктуры, обучения персонала и системного контроля работоспособности решений", - отметил он.



Практический вклад в обсуждение внесла команда региональных экспертов. Главный врач городской поликлиники №8 г. Тюмени Анатолий Смоляренко представил решение в области проактивного управления качеством медицинской помощи.



"Мы перешли от реактивного реагирования на проблемы к их предотвращению. Благодаря системе удалось сократить время реакции на инциденты до минут, оптимизировать маршруты пациентов и снизить социальную напряженность. Важное преимущество решения - его масштабируемость и совместимость с существующими системами, что позволяет применять технологию даже на ФАПах", - отметил Смоляренко.

На событии эксперты из различных регионов страны поделились успешным опытом внедрения ИИ-решений. Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Захарычева отметила высокую актуальность представленных материалов и готовность к дальнейшему развитию цифровизации здравоохранения, в том числе с ИИ.