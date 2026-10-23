РПЦ запретила священникам выступать от лица Церкви без благословения

Священный Синод РПЦ обновил текст присяги, которую дают священники при рукоположении.

Теперь священнослужителям запрещено публично выступать от имени Церкви без благословения священноначалия. Также не допускаются высказывания, дискредитирующие Церковь или искажающие православное вероучение. Использовать интернет для личной выгоды запрещено.

Комиссия Межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни пришла к выводу, что прежняя присяга не учитывает всех рисков, связанных с активностью духовенства в сети. В 2025 года патриарх Кирилл призвал священников к сдержанности в соцсетях, отмечая, что некоторые используют их для своей популярности.