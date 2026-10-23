Пятерым екатеринбуржцам вынесли приговор за похищение мебельщика и вымогательство 300 тысяч рублей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор фигурантам дела о похищении мебельщика и вымогательстве 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что один из осужденных решил, что мастер по изготовлению мебели решил обмануть его с заказом. 25 октября 2024 года он вместе с сообщниками избил потерпевшего, насильно привез в подвал дома по улице Культуры в Орджоникидзевском районе, где продолжил избивать. Затем злоумышленники потребовали передать им 300 тыс. рублей и бесплатно изготовить мебель для одного из них. Кроме того, у потерпевшего насильно забрали рабочие инструменты общей стоимостью около 20 тыс. рублей.

Пятерым обвиняемым вынесли приговор, двое отделались условным сроками, а трое получили реальные сроки в колонии строгого режима — 6, 6,5 и 7 лет заключения. Кроме того, суд взыскал с осужденных компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.