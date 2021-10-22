Челябинские вузы и колледжи переведут на дистант на период нерабочих дней

В Челябинской области колледжи, техникумы и вузы перевести на дистанционное обучение на период нерабочих дней, передает корреспондент Накануне.RU.

Минпросвещения РФ рекомендовало в нерабочие дни объявить каникулы в школах и перевести на дистант заведения среднего профессионального образования.

"Решение по дистанту мы скорее всего примем в отношении вузов на период нерабочих дней для того, чтобы они не меняли свои учебные планы и в дистанционном режиме продолжали обучение", - сообщила на брифинге первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Школьники будут на каникулах до 7 ноября. Те, кто уходят на каникулы с 25 октября, будут отдыхать две недели, те, кто с 1 ноября – одну неделю.

Запланированные в период каникул смены в загородных лагерях переносятся на более поздний период.

Не исключено, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, будут приняты дополнительные меры.

В период нерабочих дней в детских садах будут открыты дежурные группы. Все больницы и поликлиники будут работать в штатном режиме.