Текслер рассказал о правилах во время "локдауна" в Челябинской области

В Челябинской области вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

Как рассказал сегодня губернатор в своем Instagram, нерабочие дни устанавливаются с сохранением заработной платы сотрудникам. Также, по его словам, с 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы Южного Урала будет осуществляться по действующему QR-коду.

Текслер уточнил, что с 30 октября пребывание в санаториях и на базах отдыха допускается только при наличии действующего QR-кода. С 25 октября в ночное время запрещается оказание услуг общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов. Также будут приняты и другие меры.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России. В их числе оказались и два уральских региона – Свердловская и Челябинская области.

Нерабочие дни в стране на этой неделе объявил президент Владимир Путин. "Локдаун" вводится в связи с тяжелой эпидемической ситуацией по коронавирусу.