Креков рассказал о ситуации с "коронавирусным" коечным фондом в Свердловской области

Свердловский вице-губернатор Павел Креков рассказал о ситуации с коечным фондом для пациентов с коронавирусом в регионе.

Напомним, на этой неделе стало известно, что во всем Уральском федеральном округе занято 93% "коронавирусных" коек. Как заявил сегодня Креков, в Свердловской области ежедневно держится 8% свободного коечного фонда.

"70% всех коек обеспечены кислородом. Дополнительно провели кислородные разводки в педиатрических отделениях, потому что наблюдается тенденция роста количества заболевших детей, в том числе, стали появляться тяжелые формы заболеваемости. Коек в настоящий момент достаточно. С учетом выписки, которая также ритмично происходит, мы имеем примерный баланс, что позволяет обходиться без открытия новых коек", - сообщил вице-губернатор.

По его словам, ситуация может измениться, но власти готовы к этому.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что в Свердловской области решили ускорить введение QR-кодов для посещения общественных мест.