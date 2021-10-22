22 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, улица Ленина, флаг Свердловской области, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

Орлов анонсировал конкурс на брендинг Екатеринбурга к 300-летию города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел третье заседание общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия, получившего неформальное название "Совет неравнодушных".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ключевой темой встречи, которая состоялась на площадке культурно-выставочного комплекса "Синара Центр", стало формирование "дорожной карты" подготовки и проведения 300-летия со дня основания столицы Урала. На этот раз в дискуссии принимали участие не только постоянные члены совета, но и приглашенные гости, в том числе директор государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак и комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова.

Как подчеркнул Алексей Орлов, проведение крупнейших культурных мероприятий в Екатеринбурге способствует росту узнаваемости города на международном уровне.

"Уральская индустриальная биеннале существует на протяжении 10 лет. За это время Екатеринбург стал известен как город, в котором проводится одно из крупнейших событий в мире современного искусства, это большая гордость для всех нас. В Уральской биеннале, на мой взгляд, отражена основа генного кода Екатеринбурга - тяга к новому, жажда экспериментов. Здесь и осмысление индустриального наследия, творчество, история и энергия для нового развития. Биеннале делает Екатеринбург известным в России и за ее пределами. Администрация города неизменно поддерживает и будет поддерживать этот проект", - заявил глава.

Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

Обсуждение "дорожной карты" празднования 300-летия продолжилось презентацией авторских проектов, связанных с сохранением и благоустройством культурного и исторического наследия города. Среди них, например, перспективы развития участка набережной Исети в районе Верх-Исетского завода, обновление проекта "Красная линия Екатеринбурга" и концепция реконструкции улицы Вайнера.

"Вероятно, в этом году мы с вами проведем еще одно итоговое заседание, где подведем промежуточные итоги. Также у нас остались еще доклады по проектам и нерассмотренные инициативы. Хочу сообщить, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на брендинг Екатеринбурга к 300-летию", - резюмировал Алексей Орлов.

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Орлов анонсировал конкурс на брендинг Екатеринбурга к 300-летию города

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Теги: Орлов, конкурс, брендинг, Екатеринбург



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