Суд арестовал замгендиректора ЦЭНКИ по обвинению в мошенничестве

Благовещенский городской суд на два месяца арестовал заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) по экономике и финансам Марата Арустамова.

Как сообщается на сайте суда, Арустамов обвиняется в совершении мошенничества.

Ранее стало известно, что Роскосмос инициировал уголовное дело, по которому задержан Арустамов.

По данным СМИ, задержание связано с контрактом на строительство жилищного комплекса, объектов социального и культурно-бытового обеспечения на территории космодрома "Восточный".

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ЦЭНКИ не справляется с функциями генерального подрядчика космодрома "Восточный", он намерен сменить генподрядчика на другую организацию.

Как пишет Regnum, в декабре арбитраж Москвы года начнет рассматривать финансовый иск Роскосмоса к ЦЭНКИ. За сентябрь госкорпорация подала уже два многомиллионных иска к центру, их общая сумма превышает 46,4 млн рублей.