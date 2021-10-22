22 Октября 2021
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Общество Приволжский ФО
(2021) | Фото: угмк

Учалинский ГОК выполнил реконструкцию городской водонапорной башни

В рамках благотворительной деятельности АО "Учалинский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) направило 6,7 млн рублей на капитальный ремонт водонапорной башни микрорайона "Рудник" г. Учалы. Работы были выполнены ремонтно-монтажным управлением Учалинского ГОКа по согласованию с МУП "Учалыводоканал".

Рабочую документацию реконструкции водонапорной башни подготовил проектно-конструкторский отдел комбината. Согласно проектным решениям в сооружении был выполнен демонтаж деревянного укрытия, металлоконструкций "нулевой" площадки, напорных трубопроводов, резервуара объемом 150м3, сетей электроснабжения и освещения.

(2021)|Фото: угмк

Новый резервуар с прежним объемом и утепленное металлическое укрытие были изготовлены и смонтированы ремонтно-монтажным управлением комбината. В ходе реконструкции произведена замена напорных трубопроводов и запорной арматуры, сетей электроснабжения и освещения. Внутренние работы включали также замену пола "нулевой" площадки – ее залили бетоном, уложив предварительно арматуру.

(2021)|Фото: угмк

"При ремонте этой площадки был обустроен удобный проем с лестницей для безопасного спуска на нижний уровень, где располагается разводка трубопровода и новый коллектор", - рассказал Вадим Хамитов, начальник ремонтно-монтажного управления АО "Учалинский ГОК".

Выполненные работы по реконструкции водонапорной башни позволят МУП "Учалыводоканал" организовать круглогодичное водоснабжение микрорайона с учетом обеспечения стабильного давления в системе и необходимого количества воды в период массового потребления.

(2021)|Фото: угмк

Напомним, летом Учалинский ГОК модернизировал систему водоснабжения микрорайона "Рудник": построил дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировал новую водонапорную башню, которая служит дополнением к действующей и обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети.

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Учалинский ГОК выполнил реконструкцию городской водонапорной башни

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Теги: угмк, учалинский гок, водонапорная башня, реконструкция



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