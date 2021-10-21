Задержан уральский разбойник, которому суд дал 11 лет за нападения на банки

Задержан разбойник из Екатеринбурга, который получил срок за нападения на офисы банков, но скрылся и был объявлен в розыск.

Напомним, 19 августа 2019 года мужчина, вооружившись предметом, схожим с гранатой, заявился в офис банка по улице Смазчиков в уральской столице. Он прошел в кассовую зону и потребовал от старшего менеджера отдать ему деньги, приложив лист бумаги с угрозами к стеклу. Испуганная женщина выбежала из кассовой зоны, а злоумышленник, так и не получив доступа к кассе и опасаясь быть задержанным, поспешил скрыться.

Аналогичным способом он пытался ограбить офис банка на улице Учителей. В этом случае старший кассир нажала тревожную кнопку, а сама спряталась под стол. Увидев это, незадачливый разбойник вновь ретировался без денег, но вскоре был задержан.

В июле этого года суд вынес уральцу суровый приговор: 11 лет в колонии строгого режима. Также в пользу каждой потерпевшей с него взыскано 120 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако мужчина не явился на оглашение приговора и был объявлен в розыск.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, осужденный был задержан в ночь с 20 на 21 октября. По данным ведомства, он тщательно скрывался, не оставаясь подолгу на одном месте.

Для обеспечения личной безопасности сотрудников и предупреждения нештатных ситуаций задержание происходило при поддержке бойцов отряда специального назначения "Россы". Однако применение физической силы, специальных средств и оружия не потребовалось.

"Таким образом, одним опасным преступником на ближайшие 11 лет на территории Свердловской области стало меньше", - заключили в ГУФСИН.